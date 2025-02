Etter at en falsk video av jødiske kjendiser som motarbeider Kanye West går viralt, vil Scarlett Johansson ha strengere regler for AI

HQ

Så snart Kanye West kom tilbake på Twitter/X, gikk han amok og kom med en hel rekke tullprat, rasisme, antisemittisme og mer, noe som fikk en bruker til å lage en AI-genererte video i håp om å bekjempe Wests følelser.

Videoen, som har sirkulert på nettet, viser Scarlett Johansson, Adam Sandler, Sacha Baron-Cohen, Jake Gyllenhaal og mange andre jødiske kjendiser iført en t-skjorte med en langfinger, en davidsstjerne og navnet Kanye under.

I en uttalelse til People fordømte Johansson videoen og sa at den er et "misbruk av AI".

"Jeg har blitt gjort oppmerksom på av familiemedlemmer og venner at en KI-generert video med mitt bilde, som svar på et antisemittisk syn, har sirkulert på nettet og fått stor oppslutning. Jeg er en jødisk kvinne som ikke tolererer antisemittisme eller hatefulle ytringer av noe slag. Men jeg er også overbevist om at potensialet for hatefulle ytringer multiplisert med kunstig intelligens er en langt større trussel enn noen enkeltperson som tar ansvar for dem. Vi må påpeke misbruk av kunstig intelligens, uansett hva slags budskap det dreier seg om, ellers risikerer vi å miste grepet om virkeligheten."

Johansson fortsatte med å fortelle at hun selv har blitt utsatt for AI-videoer og -bilder tidligere, men at teknologien kan ramme alle. "Det er en 1000-fots bølge på vei når det gjelder kunstig intelligens som flere progressive land, ikke inkludert USA, har reagert på på en ansvarlig måte. Det er skremmende at den amerikanske regjeringen er handlingslammet når det gjelder å vedta lovgivning som beskytter alle innbyggerne mot de overhengende farene ved A.I.," la hun til.

Hva synes du om bruken av kjendisbilder i kunstig intelligens?

