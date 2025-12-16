Etter at stadion ble ødelagt i en brann, får finske FC Haka støtte selv fra sine "verste rivaler"

HQ

I forrige uke ble en fotballstadion i Finland oppslukt av en brann. En tribune og en del av banen ble ødelagt, og anlegget ble ubrukelig. Det var Tehtaan kenttä stadion, for FC Haka, en klubb i den lille landsbyen Valkeakoski, med en befolkning på rundt 21 000 mennesker, men som har klart å vinne den finske ligaen ni ganger og den finske cupen 12 ganger (selv om de siste seirene var i henholdsvis 2004 og 2005).

Brannen, som politiet fant ut, ble påsatt av tre tenåringer under 15 år, og den skjedde to måneder etter at klubben rykket ned til Veikkausliiga, eller andredivisjon. Brannen har lagt ekstra økonomisk press på den kriserammede klubben, men Marko Laaksonen, styreformann i klubben, er lettet over å se at de har fått støtte fra hele det finske fotballmiljøet, til og med fra rivaliserende klubber.

"Hele det finske fotballsamfunnet støtter oss på en måte som vi aldri kunne ha forestilt oss", sier Laaksonen til The Athletic. "Vi er veldig knust. Det er så tragisk å se sin egen stadion brenne, men når vi har hørt og sett all støtten fra samfunnet rundt oss, gir det også håp."

Klubben har startet en innsamlingsaksjon, og andre klubber og finske spillere støtter dem. Noen finske spillere, inkludert de som spiller i utlandet, sender for eksempel signerte trøyer som klubben vil selge for å samle inn penger. Det gjelder blant annet den tidligere Bayer Leverkusen-angriperen Joel Pohjanpalo og den tidligere Fulham-keeperen Jesse Joronen.

Til og med rivaliserende klubber: "Våre verste rivaler og de vi konkurrerer med, de støtter oss og sender oss trøyer som skal selges, eller på andre måter brukes i innsamlingen vår for å få klubben på rett kjøl igjen". En av dem er Kuopion Palloseura (KuPS), som konkurrerer i UEFA Conference League, og hvis administrerende direktør Tomi Erola sier at "det er veldig trist for samfunnet vårt", og til tross for sportslig rivalisering kjenner han de ansatte godt.

Den andre brannen i finsk fotball på ett år

Dette er andre gang Hakas stadion rammes av brann: En lignende hendelse skjedde i 1994. I fjor ble en annen finsk toppfotballklubb, IF Gnistan, rammet av en brann som ødela hovedtribunen, omkledningsrom og andre fasiliteter.

"De 90 minuttene vi står mot hverandre på banen, er vi fiender. Men utenfor kampene trekker vi i samme tau, og vi står sammen for finsk fotball", sier Mikko Aaltonen, som representerer Haka-supporterne. "Jeg er ganske stolt av det som skjer i Finland og det finske fotballmiljøet".