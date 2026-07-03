Etter at Supamonks ble satt under rettslig likvidasjon, har selskapets « Absolum »-team blitt overført til en annen organisasjon

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Nylig ble det avslørt at utvikleren Supamonks, kjent for å ha vært med på å lage « Absolum », ble tvunget til rettslig likvidasjon av handelsretten i Créteil i Frankrike, ifølge Pappers.fr. Årsaken til dette er ennå ikke klart redegjort for, men det reiste noen spørsmål om fremtiden til spillet og utviklerne som skapte det.

Nå har « Absolum »-teamet gått ut på sosiale medier med en oppdatering som avslører at de ansatte fra Supamonks som bidro til å lage spillet, særlig animasjons- og grafikkdelene, har blitt overført til en annen organisasjon slik at de kan fortsette å jobbe med « Absolum », den overordnede IP-en og den animerte serien, til tross for den rettslige likvidasjonen.

I uttalelsen forklares det: «De siste dagene har vi mottatt mange støtteerklæringer og spørsmål om fremtiden til Absolum.

«Vi ønsker å forsikre fellesskapet om at Supamonks’ Absolum -team har blitt overført til en annen organisasjon for å fortsette arbeidet med spillet, IP-en og animasjonsserieprosjektet.»

I henhold til rettskjennelsen trådte denne i kraft 24. juni, og med tanke på at utviklerne blir overført til en annen organisasjon, må man anta at Supamonks befinner seg i en ganske presset og utfordrende situasjon med begrensede handlingsmuligheter. Det er heller ikke klart hvor utviklerne er blitt overført til, noe som betyr at det kan være medutvikleren av « Absolum », Guard Crush Games.