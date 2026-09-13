Etter at tidsbegrensningen i «The Blood of Dawnwalker» ble fjernet, har en modder gjort det samme med « Star Wars Zero Company

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Det viser seg at mange spillere ikke liker tanken på at spillopplevelsen deres er bundet til en tidsbegrensning. Selv om disse er ganske sentrale elementer i spill som «The Blood of Dawnwalker» og « Star Wars Zero Company, betyr de også at du definitivt ikke kommer til å se alt ved første gjennomspilling, og at noe sideinnhold vil forbli et mysterium for deg med mindre du laster inn en annen lagret fil.

Modderen Caites (den samme modderen som laget The Blood of Dawnwalker»-moden) har løst dette problemet. Med Mission and Campaign Time Control»-moden for « Star Wars Zero Company kan du ikke bare fullføre alle oppdragene som er tilgjengelige for deg i løpet av en syklus, men du kan også vinne oppdragene umiddelbart ved å trykke på en knapp.

Dette fjerner i stor grad mye av spillets kjerne, spesielt «auto-win»-knappen, men den er i større grad laget for folk som ønsker å spille gjennom spillet på nytt uten å måtte forholde seg til de tregere, tidlige timene der du lærer mye. Modet har allerede fått mange nedlastinger – i tusenvis – og det er derfor klart at inntil Bit Reactor legger til en slags «post-game»-modus eller «New Game Plus», er det slik noen vil kjøre på med sine andre gjennomspillinger.