Etter den vellykkede lanseringen av Helldivers II ønsker Arrowhead å sette fart på innholdsplanene og ansetter folk.

HQ

Helldivers II og den samtidige utgivelsen på PS5 og PC har vært en så stor suksess at Sony har sett veien til å gjøre sine neste førstepartstitler multiplattform fra dag én enda tydeligere. Arrowhead Studios feirer også suksessen med actionspillet, men de har ingen planer om å slappe av med det første. Faktisk ønsker de å fremskynde planene om å legge til innhold i spillet.

Studiosjef Johan Pilestedt har publisert en melding på Twitter / X der han kunngjør planer om å ansette flere talentfulle utviklere for å fremskynde og styrke innholdsplanen for Helldivers II. Vi ser for oss at disse jobbene hos Arrowhead vil bli besatt raskt, med tanke på den uheldige situasjonen for de tusenvis av permitterte de siste månedene.

Og vi trenger ikke å vente lenge for å se at spillet fortsatt fungerer og polerer det eksisterende innholdet. Tidligere i dag ble patch 1.000.006 utgitt, som ikke er veldig omfattende, men det berører noen ytelsesfeil og "krasj" i spillet som er ganske irriterende. Her er oppdateringsnotatene:



Fikset krasj når applikasjonen ble lukket kort tid etter start



Spillet krasjer ikke lenger under utvinningsscenen.



Brukerprofiler med for mange venner forårsaker ikke lenger krasj.



Fikset krasj ved bruk av tekst-til-tale under utvinningsscenen.



Spillet krasjer ikke lenger når brukere kobler fra under sammenføyningsscenen.



Operasjonsstatus i oppdragssammendraget forårsaker ikke lenger krasj.



Fikset krasj forårsaket av gjenværende visuelle effekter fra frakoblede spillere.



Spillet krasjer ikke lenger ved bruk av ADS.



Reparert ustabilitet i pakking av spilldata som forårsaket økt størrelse på oppdateringer.



Forbedret backend-tilkobling, noe som reduserer sannsynligheten for frakobling under oppdrag.



Forbedret matchmaking-opplevelsen og sannsynligheten for å lykkes.



Takk, VGC.