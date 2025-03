Etter en betydelig forsinkelse er gårdssimulatoreventyret Pixelshire klart for utgivelse på PC i mai

Synes du det finnes nok livssimuleringstitler med eventyr, forhold, gårder og en koselig, avslappet stil? Vi synes heller ikke vi har nok, og derfor gleder vi oss allerede til Pixelshires utgivelse på PC via Steam den 8. mai.

Spillet har vært lenge under utvikling, med opprinnelig planlagt utgivelse i 2024. Premisset er at ingen to Pixelshire -spill noensinne vil være like, samt uendelig progresjon i tilpasningen av gården og innredningen av hjemmet ditt. Sjekk ut beskrivelsen fra Kappa Games og Maximum Entertaiment :

"Pixelshire lover uendelig tilpasning i en vakkert detaljert pikselverden. Legg ut på spennende eventyr og utforsk det enorme kontinentet Arcadia - kryss gjennom fortryllende landskap, oppdag skjulte skatter, kast ut snøret etter den perfekte fangsten, let etter verdifull malm, og slipp løs kreativiteten din ved å terraforme verden til drømmelandsbyen din. Med utallige måter å forme landet på og bygge byen din på, vil ingen landsbyer være like!"

Sjekk ut Pixelshire -traileren nedenfor. Spillet er også bekreftet å komme til Nintendo Switch-konsoller og PS5 senere i år.