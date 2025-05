Etter en forferdelig sesong er Sérgio Conceiçãos kapittel i AC Milan over, og João Félix forlater klubben

HQ

AC Milan hadde en katastrofal sesong, ble nummer åtte i Serie A og ble slått ut av Feyenoord i sluttspillet, men håpet var stort på en ny seier i Coppa Italia, som ville være den første på over 20 år, for å avslutte sesongen på en positiv måte. Det skulle ikke skje, og de tapte 1-0 for Bologna, og dermed fikk de sitt første store trofé på 51 år.

Lagets forsterkninger, som João Félix, har ikke fungert som forventet, og det er nå ventet at portugiseren, som er på lån fra Chelsea, vil returnere til den engelske klubben ved sesongslutt, ifølge Fabrizio Romano.

I tillegg har fotballinsideren lagt til at "Sérgio Conceição-kapitlet" er over. Det hadde alltid vært planen, selv om Milan hadde vunnet Coppa, men nå er det klart at prosjektet ledet av Sergio Conceição, som kom fra Porto etter at Paulo Fonseca fikk sparken i desember, har vært en fiasko.

Åtte i Serie A, Milan kvalifiserer seg kanskje ikke engang til Conference League neste år, for ikke å snakke om Champions League, en vanære for det laget som har vunnet flest europacuper etter Real Madrid. Og ligaresultatet er deres dårligste Serie A-sesong siden 2015 (de ble mestere i 2022 og nummer to i fjor).