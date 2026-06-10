Etter en natt med innvandringskritiske opptøyer i Belfast ber familien til offeret om at urolighetene må ta slutt

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Etter en natt med kaos, vold og ødeleggelse i Belfast, utløst av antiinnvandringsbevegelser etter det brutale angrepet på en sudanesisk mann som forsøkte å drepe en mann mandag kveld, har familien til offeret bedt om at protestene må ta slutt. «Vi ønsker ikke at denne forferdelige tragedien skal brukes til å splitte folk eller gi næring til fiendtlighet», sa familien i en uttalelse.

Stephen Ogilvie, en 40 år gammel mann som jobber som radiologitekniker i det nasjonale helsevesenet, ble mandag angrepet av Hadi Alodid, en 30 år gammel sudanesisk mann, som forsøkte å halshugge ham. Personer i nærheten hjalp ham og reddet livet hans, men Ogilvie fikk likevel kutt i ansiktet, nakken og ryggen, og han mistet det høyre øyet. Angriperen ble arrestert.

Natt til tirsdag stormet organiserte grupper av ultras hjem og asylmottak der innvandrere (eller rett og slett folk fra etniske minoriteter) bodde, og satte fyr på hus, biler, busser og søppelcontainere samt blokkerte veier i Belfast og andre byer i Nord-Irland, noe som utløste en ny politisk krise da høyreekstreme grupper oppfordret til landsomfattende mobilisering mot innvandrere. Elon Musk bidro til å spre bevegelsene og protestene.

Disse hendelsene ligner svært på hendelser som skjedde for nøyaktig ett år siden, da et påstått voldtektsforsøk begått av to rumenske tenåringer utløste opptøyer som varte i to uker, og som resulterte i 107 skadde politibetjenter og 56 arrestasjoner.

Stephen Ogilvies families uttalelse angående antiinnvandringsprotestene

Midt i de offentlige reaksjonene fra politikere som ba om ro, sendte Ogilvies familie onsdag ut en uttalelse (via Sky News) der de takket lokalbefolkningen som hjalp Stephen og nødetatene, ba media og offentligheten om å gi dem litt pusterom, men også snakket om «spenningene og snakket om protester i kjølvannet av denne hendelsen».

«Vi vil gjøre det helt klart at nattlige uroligheter ikke er velkomne, og at fredelige protester er den eneste veien fremover.

Vi har mange innvandrere som yter et svært verdifullt bidrag til landet vårt, blant annet i helsevesenet og hotell- og restaurantbransjen, og vi er avhengige av dem for at landet vårt skal fungere. Vi ønsker ikke at denne forferdelige tragedien skal brukes til å splitte folk eller gi næring til fiendtlighet.»