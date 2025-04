Etter en skadefylt sesong ber Mikel Arteta om større tropper i fotballen for å beskytte spillerne

HQ

Arsenal har lidd mye denne sesongen på grunn av skader, og uflaksen stopper ikke der, ettersom de har fått alvorlige slag de siste ukene, med nøkkelspillere som Gabriel Magalhães som går glipp av resten av sesongen, slik det skjedde med Kai Havertz og Gabriel Jesús de siste månedene. For Mikel Arteta er løsningen å la flere spillere bli signert i troppen.

Dagens regelverk tillater kun 25 spillere å være registrert i troppen når sesongen starter, og ni spillere har lov til å sitte på benken under selve kampene. Men Arteta mener at med det økte antallet kamper som spilles i alle turneringer, er det rimelig å forvente at troppen vil bli større.

Dette sier den spanske treneren til Daily Mail: "Logisk sett, hvis vi krever at spillerne skal spille flere kamper i flere turneringer, med flere reiser og mer intensitet, er den eneste løsningen å ha flere spillere. Jeg ser ingen annen løsning."

På randen av kvartfinalen i Champions League mot Real Madrid må Arsenal klare seg uten Havertz, Jesus, Magalhães og Calafiori. På den andre siden ser det ikke så bra ut, ettersom Carvajal, Ceballos, Mendy og Militão ikke blir satt på sidelinjen for Real Madrid, mens Thibaut Courtois så vidt rekker å bli frisk i tide til tirsdagens kamp etter å ha stått over de tre siste kampene.