Etter endringer i myndighetenes regelverk har Rule 34 blitt blokkert i Storbritannia

Vi trenger ikke å forklare deg hva Rule 34 er, for det er du sannsynligvis mer enn klar over. Grunnen til at vi snakker om det i dag, er at nettstedet har blitt blokkert i Storbritannia, som følge av nye lovendringer som krever at voksennettsteder bruker aldersgjenkjenning for å hindre at unge får tilgang til innholdet før de er gamle nok til å gjøre det.

Denne endringen har vært på vei en stund nå, da det tilbake i april ble avslørt at Storbritannia og til og med Frankrike ønsket å sette alderssperrer på voksne nettsteder, noe som Pornhub for eksempel forventet å komme seg rundt ved å oppgradere sin alderskontrollprogramvare. Rule 34 vil ikke bøye seg for disse kravene og har i stedet ganske enkelt blokkert nettstedet i landet, samtidig som de utsteder en PSA som forklarer hvorfor de mener endringene er "dumme".

"Vi beklager å måtte informere deg om at britiske Ofcom krever at vi må verifisere alderen din før vi gir deg tilgang til tegneserienettstedet vårt. Selv om vi er svært opptatt av sikkerhet og etterlevelse, er det ikke bare upraktisk, men også grunnleggende feil å kreve ID-verifisering for hvert besøk på en plattform som er vert for fiktivt, animert innhold. De økonomiske kostnadene ved å implementere aldersverifisering per bruker er uoverkommelig høye, noe som gjør det umulig for oss å opprettholde driften under disse kravene.

"Å kreve aldersverifisering for fiktivt tegneserieinnhold er en overdrivelse som ikke anerkjenner skillet mellom voksent materiale fra den virkelige verden og kunstneriske, animerte verk. Disse lovene er en urettferdig byrde for plattformer som vår, som fokuserer på kreativt, ikke-realistisk innhold som ikke er direkte skadelig. De omdirigerer ressurser fra å forbedre brukernes sikkerhet til å overholde upraktiske regler, noe som driver trafikken til mindre regulerte nettsteder med svakere sikkerhetstiltak.

"I tillegg truer disse påleggene brukernes personvern ved å kreve sensitive personopplysninger, noe som kan avskrekke brukere fra å få tilgang til lovlig, kreativt innhold, samtidig som de i liten grad bidrar til å håndtere faktiske risikoer. Sikkerheten til samfunnet vårt har fortsatt høyeste prioritet, og vi mener at en mer effektiv løsning er enhetsbasert identifikasjon som respekterer brukernes personvern og samtidig gir tilgang til aldersbegrenset innhold. Vi håper inderlig at disse altfor omfattende lovene snart blir opphevet, slik at alle fans av animert kunst igjen får tilgang til plattformen vår."

Nettstedet avslutter med å si at dette vil forbli tilfelle inntil en "fornuftig løsning som respekterer personvernet er implementert". Det skal sies at dette sannsynligvis også er et tegn på hva som kommer til å skje andre steder, ettersom til og med Sverige nylig forbød brukere å kunne kjøpe innhold på Pornhub og OnlyFans.