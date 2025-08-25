Etter et tiår med aktivitet vil Final Fantasy Brave Exvius stenge serverne sine 31. oktober

HQ

Om et par måneder vil en Final Fantasy-tittel forsvinne fra våre liv for alltid. Du kan være trygg på at det ikke vil være et livsknusende tap for oss som elsker serien. Det er bare den siste spikeren i kisten til en av de lengstlevende mobiltitlene. Det viser seg at Square Enix har bestemt seg for å sette en stopper for Final Fantasy Brave Exvius, dets Android- og iOS-eksklusive RPG som har vært ute siden 2015, og som vakte litt oppmerksomhet for noen år siden i Vesten da vi fikk vite at sangeren Katy Perry gjorde noen sporadiske samarbeid i det.

Jeg sa tidligere at vi ikke ville merke mye av en effekt fra nedleggelsen av disse spillserverne fordi Final Fantasy Brave Exvius faktisk bare var aktiv i Japan. Meldingen fra utgiveren lyder som følger :

"【Viktig varsel】.

Tusen takk for at du alltid har spilt『Final Fantasy Brave Exvius』.

Vi har besluttet å avslutte tjenesten fra kl. 12:00 fredag 31. oktober 2025.

Vi takker alle dere som har spilt med oss så lenge.

Frem til slutten vil vi holde "Grand Finale Campaign" som et tegn på vår takknemlighet, og etter slutten, selv om det vil være begrenset til Apple / Google-versjoner, planlegger vi å distribuere en Commemorative Edition.

Vi vil gjerne at du fortsetter å ha glede av det helt til slutten."

Husker du Final Fantasy Brave Exvius, og tror du Square Enix vil fortsette å utforske serien med nye mobile JRPG-titler?