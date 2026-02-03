Etter fem år med tidlig tilgang og over 25 millioner solgte eksemplarer, vil Phasmophobia endelig lanseres i 1.0 i 2026

HQ

Det er noen få indiespill som debuterer og eksploderer utover noens villeste fantasier. Et slikt eksempel er Kinetic Games' Phasmophobia, en overnaturlig jaktopplevelse som i løpet av de drøyt fem årene den har vært tilgjengelig som en Early Access-tittel, har solgt mer enn 25 millioner eksemplarer. Jepp, det er ikke engang teknisk sett "komplett", og likevel har det solgt flere enheter enn de fleste spill noensinne kunne drømme om.

Men det er tydelig at slutten på veien nærmer seg for utviklingen av spillet, ettersom det i et nylig veikart er bekreftet at Phasmophobia endelig vil nå sin 1.0-tilstand i 2026. Dette vil sammenfalle med en stor omarbeiding av skrekk i spillet og en massiv lore-oppdatering, som er mer enn nok å være begeistret for, uten å telle alle de andre store planene som Kinetic har for spillet i 2026.

For det første vil det være en spillerkarakteroverhaling, pluss en oppgradering til Unity 6-motoren og en oppdatering til nettverket også. Vi kan forvente en omarbeiding av Fanglewood- og Willow-kartene pluss inkludering av et helt nytt kart også, pluss tilbakevendende hendelser, inkludert Cursed Hollow, Crimson Eye og Winters Jest, og en ny og uannonsert begivenhet på toppen av dette. Hvis dette på en eller annen måte ikke har fått saftene dine til å flyte, er det til og med planer om å lansere spillet på Nintendo Switch 2 i 2026 også.

Vi har ikke faste datoer for noen av disse ankomstene ennå, men det er fortsatt et veldig imponerende kalenderår for et spill som fortsetter å vise seg å være en enorm suksess.