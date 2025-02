Etter fire år ser Spotify ut til å være klar til å lansere Hi-Fi-strømming i år

HQ

For snart fire år siden annonserte Spotify et nytt Hi-Fi-nivå til sin strømmetjeneste. Lydentusiastene der ute jublet, ettersom de endelig kunne lytte til tapsfri lyd. Etter lang ventetid kunne vi få denne tjenesten i år.

Det er i hvert fall ifølge Bloomberg, som også rapporterer at selskapet er i ferd med å ferdigstille detaljene akkurat nå. Det forventes at det vil bli betalt en høyere pris for Hi-Fi-strømming, noe som kan øke Spotify-abonnementet ditt med 5 eller 6 dollar per måned.

Det antas at det nye nivået vil hete Music Pro, og Spotify vil også inkludere ting som tilgang til salg av konsertbilletter og remiksing av sanger for å gjøre den ekstra kostnaden lettere å svelge.

Kommer du til å oppgradere til Spotify Music Pro?

