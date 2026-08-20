Etter hvert som stadig flere videoer flommer over internett, ønsker Stop Killing Games at vi skal slutte å støtte de som lekker « Grand Theft Auto VI

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Stop Killing Games, organisasjonen som er mest kjent for å ha ført kampen mot kansellering av nettspill og nedleggelse av servere helt til Europaparlamentet, har kommet med en uttalelse angående lekkasjene fra «Grand Theft Auto VI . Siden GTA VI-lekkeren hevder å kjempe for spillernes rettigheter, gjør Stop Killing Games det klart i sin uttalelse at vi sannsynligvis er vitne til et forsøk på å svindle spillere, ettersom lekkeren lokker med flere videoer som en fristende godbit.

«Opptak fra GTA 6 har lekket, og en gruppe hackere, som vi bevisst ikke nevner her for å unngå å gi dem ytterligere oppmerksomhet, tar på seg ansvaret», skriver Stop Killing Games på sosiale medier. Organisasjonen legger til – slik mange medier, inkludert oss selv, har gjort – at selv om den ikke kan bekrefte at lekkasjene er ekte, ser de ut til å være offisielle, ettersom Rockstar deler ut utestengelser til høyre og venstre.

Lenger ned i uttalelsen ber Stop Killing Games om at du ikke åpner lommeboka for en hacker som bare prøver å skaffe seg penger og oppmerksomhet. «Ikke send penger til disse personene, uansett hvor mye sympati du måtte føle for handlingene deres. Dette er ulovlig, og ærlig talt synes vi synd på alle hos Rockstar som må gjennomgå denne prøvelsen igjen, spesielt bare litt over en uke før Rockstars egen offisielle «Extended Look»-premiere. Å bruke ulovlige midler for å få frem et poeng er uakseptabelt for oss og bidrar ikke til å beskytte vår rett til å fortsette å bruke det vi har betalt for. Uansett hvor sterkt du er uenig i beslutningene til toppledelsen i disse selskapene, er det fortsatt tusenvis av utviklere som har jobbet hardt med dette prosjektet,» skriver Stop Killing Games.

Nylig har hackeren lagt ut en betalt avstemning der velgerne kan bestemme hvilke deler av « Grand Theft Auto VI-spillet de ønsker å se neste gang. Lekkasjen reklamerer også for en kryptovaluta, noe som viser at selv om de hevder å kjempe for spillernes rettigheter, har de også andre motiver.