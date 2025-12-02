Etter måneder med harde kamper hevder Russland å ha erobret Pokrovsk i Øst-Ukraina

HQ

Russland sier at deres styrker har tatt full kontroll over Pokrovsk, et tidligere ukrainsk logistikk-knutepunkt i Donetsk-regionen, etter måneder med harde kamper.

President Vladimir Putin kalte fremrykningen et "viktig" skritt under en briefing med militære sjefer, og sa at det ville støtte bredere mål i den nesten fire år lange kampanjen.

Pokrovsk (kjent under det sovjetiske navnet Krasnoarmeysk) har vært under intense angrep siden midten av 2024.

Russiske medier har publisert bilder av tropper som heiser et flagg i den ødelagte byen, selv om Ukraina ikke har erkjent å ha mistet kontrollen.

Hvis det blir bekreftet...

Hvis det bekreftes, vil byens fall gi Moskva et nytt utgangspunkt for å rykke frem mot Kramatorsk og Slovjansk, de to største ukrainskkontrollerte byene i Donetsk.

Analytikere i Russland sier at dette også kan styrke Moskvas posisjon i forkant av nye diplomatiske samtaler.

Russiske kommandanter fortalte Putin at "oppryddingsoperasjonen" fortsetter rundt Pokrovsk og nærliggende Myrnohrad, der de hevder at ukrainske tropper er omringet.

De sa også at russiske styrker rykker frem langs flere sektorer av frontlinjen, inkludert Vovchansk i Kharkiv, en påstand Ukraina ikke har bekreftet.