Etter måneder med kraftig kritikk fikk ITIA-sjef Sinner og Świątek en gunstig behandling i dopingsaker.

Tennisverdenen har blitt rystet av flere dopingsaker i år. Gårsdagens sak, der australske Max Purcell meldte seg selv og frivillig aksepterte utestengelsen, er et sjeldent eksempel: Vanligvis kjemper spillerne for å forsvare sin uskyld og aksepterer at forurensningen deres var ufrivillig.

Blant fans, journalister og til og med enkelte tennisspillere har det blitt mange røster om en tilsynelatende favorisering av de kjente spillerne Jannik Sinner (herrer nr. 1) og Iga Świątek (kvinner nr. 2): Sinner ble frikjent, og Świątek fikk kun én måneds utestengelse.

I et intervju med Tennis365 har Karen Moorhouse, administrerende direktør i International Tennis Integrity Agency, avvist disse påstandene fullstendig: "Det er de samme reglene og de samme prosessene for alle spillere".

Hun forklarer at saker kan være ganske komplekse, og trekker frem saken til Simona Halep som et eksempel. I Haleps tilfelle ble hun utestengt i fire år i september 2023, en dom som senere ble redusert til litt over ett år.

Tribunalet fant at Haleps kosttilskudd var forurenset. Swiatek ble også forurenset ved et uhell, men ikke av et kosttilskudd, men av en medisin for å sove bedre. "Derfor var graden av skyld hun kunne akseptere på det laveste nivået, ettersom det var svært lite mer hun med rimelighet kunne ha gjort for å redusere risikoen for at produktet ble forurenset.

"Haleps forurensning var ikke et medikament. Det var et kollagentilskudd, og hennes skyldnivå ble funnet å være høyere."

Moorhouse forklarte også andre argumenterte kontraster mellom sakene, som hvordan suspensjonstidene ble fastsatt. "Hovedpoenget her er at det er sjelden man finner to saker som er like, de vil alle dreie seg om sine spesielle fakta."