Etter måneder med uflaks har Dallas Mavericks utrolig flaks i NBA-draftenDallas

Dallas Mavericks har endelig grunn til å smile. NBA-finalisten fra i fjor nådde ikke engang sluttspillet denne sesongen, og så ut til å ha blitt rammet av en forbannelse etter å ha solgt sin kjære spiller Luka Doncic, med en endeløs rekke av skader og dårlige resultater. Til gjengjeld har skjebnen belønnet dem med et svært sjeldent førstevalg til NBA-draften neste måned.

Dallas Mavericks hadde bare 1,8 % odds i lotteriet. De vil imidlertid ha førstevalget i NBA Draft 2025, som finner sted 25. og 26. juni i Barclays Center i Brooklyn. NBA-statistikere har allerede funnet ut at Dallas Mavericks som vinner Draft Lottery i år er det laget som har den fjerde laveste oddsen for å vinne lotteriet siden det nåværende trekningssystemet ble innført i 1985. Til sammenligning hadde andre lag som Utah Jazz eller Charlotte Hornets en odds på 14 %. Vinneren med den laveste oddsen i historien var Orlando Magic i 1993 (1,52).

Dette er gode nyheter for Dallas Mavericks og en lettelse for general manager Nico Harrison, som fikk fansen til å hate ham, men som nå kan sikre seg Cooper Flagg, allment ansett som årets beste prospect.

Cooper Flagg, 18, spilte for Duke Blue Devils, for Duke University i North Carolina, og tok collegelaget til Final Four. Han er av Associated Press kåret til årets nasjonale spiller, og kan bli et fenomen for fremtiden. Og fremtiden hans ser ut til å vente i Texas, sammen med Kyrie Irving og Anthony Davis.