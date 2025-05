Etter mer enn 20 år er Gruffalo klar for en stor tilbakekomst

HQ

En stund var barnebokverdenen fullstendig dominert av Gruffalo, da to bøker i løpet av få år sementerte serien som en av de mest populære over hele kloden. Men til tross for suksessen forlot forfatteren Julia Donaldson og illustratøren Axel Scheffler serien etter bare to bøker, noe som betyr at det nå er over 20 år siden de to utvidet sin elskede serie.

Men dette kommer snart til å endre seg. Forlaget Pan Macmillan har avslørt at de to arbeider sammen om en tredje bildebok etter Gruffalo. Tittelen og handlingen er ennå ikke offentliggjort, men det sies at boken vil debutere en gang i september 2026, noe som betyr at det bare vil ha gått 22 år mellom denne og The Gruffalo's Child fra 2004.

Donaldson uttalte følgende om å vende tilbake til Gruffalo: "Jeg hadde faktisk den grunnleggende ideen til historien for lenge siden, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle utvikle den. Det var først da NLT, som jeg er veldig imponert over, brukte de to første bøkene som en del av Early Words Matter-programmet sitt, at jeg ble ansporet til å ta ideen ut av skapet og se en gang for alle om jeg kunne gjøre den til en virkelig tilfredsstillende historie. Til min store overraskelse klarte jeg nettopp det! Jeg ble selvfølgelig veldig glad da Axel kom om bord, og jeg er enda mer glad nå som jeg har sett de strålende skissene han allerede har laget til den nye boken. Jeg håper virkelig at barn - og voksne også - vil like den nye historien, for jeg vet hvilken herlig opplevelse det kan være å lese sammen med andre."

I årenes løp har Gruffalo -serien solgt i mer enn 18,2 millioner eksemplarer, og den er tilgjengelig på 113 språk og dialekter.

Dette er en annonse: