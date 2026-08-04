Etter «Morbius», « Madame Web og «Kraven the Hunter» er det ikke flere spin-off-filmer om Spider-Man-skurker på gang hos Sony

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Det ser ut til at Sonys omstridte Spider-Man-spin-off-filmer endelig nærmer seg slutten. Etter å ha gitt oss noen utrolige kritiker- og kassefiaskoer som «Morbius», « Madame Web, «Kraven the Hunter» og flere, ser det ut til at Sony-sjef Tom Rothman har lagt ideen om et univers som kunne eksistere side om side med MCU-versjonen av Spider-Man på hyllen, uten at Spider-Man noen gang faktisk dukket opp.

I et intervju med Variety ble Rothman spurt om Sonys andre Marvel-figurer utenom Spider-Man. Når det gjelder fiaskoene til disse filmene, sa Rothman at alt handler om publikums tilfredshet.

«Til syvende og sist var publikum ikke fornøyd nok med dem. Om det er en rettferdig vurdering av disse filmene, hvem vet. Det er som å rope mot vinden. Publikum er sjefen, og de reagerte ikke. Så enkelt er det,» sa han.

Da han ble spurt om Sonys Marvel-univers en dag kunne komme tilbake, virket Rothman i beste fall usikker. «Akkurat nå vet vi ikke. Vi har aldri sett på det som ‘Sony-Marvel-universet’. Vi vurderte om det fantes filmer det var verdt å lage med andre karakterer. For øyeblikket er det ingen under aktiv utvikling.»

Den enorme suksessen til «Spider-Man: Brand New Day» på kino kan kanskje inspirere Sony til å vende tilbake til sine filmplaner med det bredere Spider-Man-universet, men akkurat nå er ingenting under utvikling, ettersom publikum har bevist at de ikke vil strømme til en Spider-Man-film uten Spidey. Med mindre det er Venom.