Etter nesten 50 år i rommet nærmer Voyager 1 seg en historisk milepæl: Én lysdag fra jorden

NASAs romfartøy Voyager 1 nærmer seg en historisk milepæl: Det blir det første menneskeskapte objektet som når en avstand på én lysdag fra jorden. I dag befinner Voyager 1 seg ca. 25,3 milliarder kilometer fra planeten vår, men i 2026 vil den være 25,9 milliarder kilometer unna, noe som betyr at det vil ta 24 timer for et signal å reise mellom jorden og sonden.

Voyager 1 ble skutt opp i 1977 sammen med tvillingsonden Voyager 2. Voyager 1 ble det første romfartøyet som kom ut i det interstellare rommet i 2012, og er fortsatt det menneskeskapte objektet som befinner seg lengst fra jorden. Fra det øyeblikket Voyager 1 når denne milepælen, vil det ta en hel dag før kommandoer som sendes til romfartøyet, når frem til det, og ytterligere en dag før bekreftelsen kommer tilbake.

Voyager 1 og Voyager 2

Voyager 1s reise har allerede gitt ikoniske oppdagelser, inkludert forbiflygninger av Jupiter og Saturn, og det berømte bildet av jorden som astrofysikeren Carl Sagan foreslo. Tvillingsonden Voyager 2 krysset solsystemets ytterkant i 2018 og er fortsatt det nest mest fjerntliggende menneskeskapte objektet.

Til tross for at Voyager-ferdene har omtrent tre millioner ganger mindre minne enn en moderne smarttelefon, fortsetter de å fungere, noe som gjør dem til de lengstlevende oppdragene i NASAs historie. Voyager 1s kjernekraftkilde forventes å holde den i drift i minst ett år til.