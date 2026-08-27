Etter protester fra fansen tildeler US Open Stan Wawrinka et velfortjent wildcard: hans siste Grand Slam-turnering

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Stan Wawrinkas avskjedssesong har ført ham til Australian Open, Roland Garros og Wimbledon med wildcards. I utgangspunktet så det ut til at den 41 år gamle sveitsiske spilleren, som for tiden er nummer 127 på verdensrankingen, ville gå glipp av US Open, da han ikke var blant de første som fikk wildcard til årets siste Grand Slam-turnering. Men etter protester fra fansen har US Open gitt ham et wildcard til det som blir hans siste Grand Slam-deltakelse.

«Takk, New York. Takk, US Open. Takk til hver eneste fan som har støttet meg, presset meg, trodd på meg og delt alle disse følelsene med meg gjennom årene. Evig takknemlig. Evig New York», skrev Wawrinka.

Stan Wawrinka vant US Open i 2016, da han beseiret Novak Djokovic etter en finale over fire sett, og har totalt en rekord på 46-16 i hovedturneringen etter 18 deltakelser i turneringen siden 2005, hvor han nådde semifinalen to ganger i 2013 og 2015 og kvartfinalen tre andre ganger, sist i 2019. Han måtte stå over US Open i fjor på grunn av gjentatte skader.

«Da jeg først ankom New York fra en liten bondelandsby i Sveits, føltes alt for stort. Byen. Støyen. Energien. Folkemengdene. Lysene. Men år etter år ble New York sakte men sikkert et av mine favorittsteder i verden.»

«Denne byen utfordret meg. Den presset meg. Den brakte frem noe i meg som få andre steder noensinne har klart. Her opplevde jeg noen av de sterkeste følelsene i karrieren min. Kampene, de sene nettene, den utrolige atmosfæren, kjærligheten fra publikum… minner som vil forbli med meg for alltid. Å vinne US Open, i byen som aldri sover, vil for alltid være et av de største øyeblikkene i livet mitt».