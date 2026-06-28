Etter seks finaler har Alejandro Davidovich Fokina endelig vunnet sin første ATP-tittel

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Alejandro Davidovich Fokina har endelig fått slutt på den lange ventetiden og sikret seg sin første ATP-tittel. Den 27 år gamle spanjolen, som i november 2025 var rangert så høyt som nr. 14 i verden, var fremdeles den høyest rangerte spilleren på ATP-rangeringen som aldri hadde vunnet en turnering, til tross for at han nådde fire finaler i fjor, inkludert tre ATP 500-turneringer, og hadde tre mesterskapspoeng mot Alex de Minaur ved Washington Open.

Denne gangen, etter at han nylig byttet trener etter å ha blitt forlatt midt under Roland Garros, kom hans første seier hjemme i Spania, på gressbanene under Mallorca Open, en ATP 250-turnering, mot den 22 år gamle Ethan Quinn, i sin første turneringsfinale. Spanjolen tok kontroll over kampen og vant 7-6(7-4), 6-3, etter å ha slått Grigor Dimitrov og Fabian Marozsán i henholdsvis kvartfinalen og semifinalen.

Davidovich Fokina vil klatre to plasser på ATP-rangeringen, fra 25. til 23. plass, og vil fortsatt være den nest høyest rangerte spanske spilleren på ATP-touren, bak Alcaraz. Han ligger fortsatt foran Rafa Jódar og ble den syvende spanske spilleren som har vunnet en tittel på turneringsnivå på gress i Open-æraen (siden 1968).

Han vil umiddelbart følge opp suksessen med å spille første runde på Wimbledon mot Juan Manuel Cerúndolo, kl. 15.30 CEST, 14.30 BST: i fjor nådde han tredje runde i Grand Slam-turneringen i London.