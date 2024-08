Etter tre års stillhet gjør ARC Raiders comeback

HQ

ARC Raiders har vært stille siden det ble annonsert i 2021. Det retroduftende actionspillet med romfartstema skulle først lanseres i 2022, men ble så utsatt til 2023 før den svenske utvikleren Embark Studios la lokk på det og sluttet å dele nye lanseringsvinduer.

Nå er det imidlertid på tide igjen. Under kveldens Gamescom-sending ble det vist en ny trailer fra spillet, og vi fikk også vite at tittelen snart vil bli spiltestet og lansert i 2025. Selv om traileren ikke viste for mye nytt, er det iøynefallende designet fra debuttraileren intakt, og du kan sjekke ut den siste videoen selv nedenfor.