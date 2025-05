Etter Trent og Huijsen er Real Madrids neste signering for neste år nesten klar, og det er et røverkjøp

HQ

Real Madrid fortsetter å bygge troppen for sesongen 2025/26, med et stopp i VM for klubblag neste måned. Etter signeringen av Trent Alexander-Arnold og Dean Huijsen, er den neste spilleren som trolig blir inkludert i laget Nico Paz, spanskfødt, men argentinsk landslagsspiller, som spilte forrige sesong i italienske Como, men som ble utdannet på Real Madrids akademi.

Paz, 20, er en offensiv midtbanespiller, og spilte for Real Madrid Castilla, B-laget, mellom 2022 og 2024, mens han gjorde noen opptredener forrige sesong, og deltok i noen Liga- og Champions League-kamper, og scoret i en gruppespillkamp, noe som gjorde ham til en av de mest ukjente spillerne som vant Champions League og Liga-titlene i fjor.

Paz ble solgt til Como, et italiensk lag som nettopp hadde rykket opp til Serie A (og som til slutt endte på tiendeplass i ligaen og lanserte Cesc Fábregas' status som manager) på en fireårskontrakt. Det har imidlertid blitt rapportert at Real Madrid vil betale 8 millioner euro (nesten samme pris som Madrid solgte ham for i fjor, 6 millioner euro) for en gjenkjøpsopsjon i år, og dermed fortsatt ha eksklusive rettigheter på en spiller med en markedsverdi på 35 millioner euro, ifølge Transfermarket.

Nico Paz vil forsterke Madrids midtbane og kompensere for Luka Modric (og Toni Kroos før ham), og noen sier at det kan bli annonsert denne uken, mens deres neste signering, forsvarsspilleren Álvaro Carreras, blir mer komplisert ettersom begge klubbene, Real Madrid og Benfica, vil ha ham til VM for klubblag i juni neste år...