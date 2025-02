Etter Tyskland, Storbritannia og Spania vil NFL nå spre seg til Australia og Asia-Stillehavsregionen

HQ

Vi har sett NFL-kamper i Tyskland, Storbritannia og Brasil. I år kommer den amerikanske fotballigaen også til Madrid, med Miami Dolphins som lokale på Santiago Bernabéu stadion. Neste år kommer NFL til den andre siden av verden: Australia.

Det er bekreftet at Los Angeles Rams blir laget som får Melbourne som hjemmebane i 2026, for første gang at det spilles NFL-kamper i Melbourne, "en vakker by med en rik idrettshistorie", beskriver NFL-kommissær Roger Goodell i en uttalelse.

Som det heter i uttalelsen, vil dette tilsynelatende være det første skrittet inn i en ekspansjon i Asia-Stillehavsregionen. NFL har sett at Australia har over 6 millioner NFL-fans. Naturligvis er dette "et betydelig neste skritt i å utvide vårt internasjonale fotavtrykk", mens Melbourne også vil dra nytte av ankomsten av tusenvis av turister. "NFL-fans vil elske Melbournes kultur, mat, sport og underholdning. Fra skjulte gater til storslåtte arrangementer - det er alltid noe nytt å se", sier Steve Dimopoulos, minister for turisme og idrett i delstaten Victoria.