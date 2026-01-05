Etter Venezuela åpner Trump for militæraksjon mot Colombia og Gustavo Petro: "Han er en syk mann"

HQ

USAs president Donald Trump antydet søndag muligheten for militæraksjon mot Colombia, noe som økte spenningen i regionen kraftig bare dager etter at USA gjennomførte den mest direkte intervensjonen i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989. I en tale til journalister om bord på Air Force One sa Trump at en militæroperasjon mot Colombia "lyder bra for meg", en kommentar som førte til en umiddelbar og sint respons fra Bogotá.

Trumps uttalelser syntes å være rettet mot Colombias president Gustavo Petro, som han beskyldte for å lede et land som er dypt involvert i kokainproduksjon og -handel. "Colombia er også veldig sykt, ledet av en syk mann, som liker å lage kokain og selge det til USA", sa Trump, og la til at slik aktivitet ikke ville fortsette " veldig lenge". Kommentarene kom etter spørsmål om hvorvidt Washington kan komme til å utvide sin nylige maktbruk i regionen utover Venezuela.

Colombias regjering avviste raskt uttalelsene og kalte dem en uakseptabel trussel mot en demokratisk valgt leder. I en uttalelse sent på kvelden sa det colombianske utenriksdepartementet at Trumps ord utgjorde "utilbørlig innblanding i landets indre anliggender" og brøt med grunnleggende prinsipper i folkeretten. Embetsmenn understreket at Colombia fortsatt er en suveren nasjon og en mangeårig amerikansk partner, til tross for uenigheter med Washington.