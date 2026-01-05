Etter Venezuela, Trump om Mexico: "Kartellene styrer Mexico" og "vi må gjøre noe"

HQ

Få dager etter USAs operasjon som førte til pågripelsen av Nicolás Maduro, har Donald Trump trappet opp retorikken overfor Mexico. Han anklager narkokartellene for å kontrollere landet og hevder at president Claudia Sheinbaum er redd for å konfrontere dem. I en tale til journalister om bord på Air Force One sa Trump at Mexico hadde blitt en viktig kanal for narkotika inn i USA, og advarte om at Washington kan bli tvunget til å handle hvis situasjonen ikke endrer seg.

Trump sa at han gjentatte ganger hadde tilbudt Sheinbaum direkte amerikansk militær assistanse for å bekjempe organisert kriminalitet, inkludert utplassering av tropper på meksikansk jord, forslag han sa at den meksikanske lederen konsekvent hadde avvist. Trump beskrev Sheinbaum som "en fantastisk person", men hevdet samtidig at hennes motvilje skyldtes frykt for kartellenes makt. "De er veldig sterke", sa han, og la til uten omsvøp: "Det er ikke pent å si det, men kartellene styrer Mexico."

Kommentarene markerer en kraftig intensivering av Trumps langvarige pressekampanje mot Mexico på grunn av narkotikahandel, særlig med fentanyl, som har ført til rekordmange overdosedødsfall i USA. Trump insisterte på at Mexico er i stand til å løse problemet på egen hånd, men hevdet at landet ikke har klart å gjøre det, og at Washington derfor ikke har noe annet valg enn å vurdere ensidige tiltak. "Vi vil gjerne at Mexico skal håndtere det", sa han. "Men vi må gjøre noe."