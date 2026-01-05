Etter Venezuela sier Trump at Cuba er "klar til å falle"

HQ

President Donald Trump, som nettopp har gjennomført den mest direkte intervensjonen i Latin-Amerika siden invasjonen av Panama i 1989, har vendt blikket mot Cuba og erklært at den kommunistiske øya ser ut til å være "klar til å falle". I en tale om bord på Air Force One antydet Trump at Havannas overlevelse lenge har vært avhengig av venezuelansk olje, og at en plutselig kollaps av denne livslinjen kan føre Cuba ut i en krise uten at USA trenger å gripe inn direkte med militærmakt.

I flere tiår har Venezuela vært Cubas viktigste politiske og økonomiske allierte, og har levert subsidiert olje som har holdt øyas strømnett i gang og generert penger til mat og medisiner. Nå som Maduro er fjernet fra makten, er denne ordningen i fare. Tapet av venezuelansk støtte kommer på det verst tenkelige tidspunktet for Cuba, som allerede sliter med strømmangel, strømbrudd og økende frustrasjon i befolkningen.

Trumps kommentarer har gitt næring til spekulasjoner om at hans administrasjon, som består av mangeårige Cuba-hauker, kan komme til å prøve å fremskynde politiske endringer i Havanna. Utenriksminister Marco Rubio har gjentatte ganger hevdet at en svekkelse av Venezuela uunngåelig vil destabilisere Cuba, og enkelte i Washington mener at øyas økonomi kan rakne under det økende presset. Trump slo likevel an en selvsikker tone, og antydet at hendelsene kan komme til å utvikle seg av seg selv: "Det ser ut som om det går ned," sa han.