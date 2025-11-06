Etterforskere finner svarte bokser fra den dødelige UPS-flystyrten i Kentucky

HQ

Amerikanske etterforskere har funnet de svarte boksene fra UPS MD-11-fragtflyet som styrtet i flammer under avgang fra Louisvilles Muhammad Ali International Airport, og drepte minst 12 personer, inkludert tre besetningsmedlemmer.

Ifølge NTSB løsnet en av flyets tre motorer fra venstre vinge, noe som utløste en massiv brann som spredte seg over et industriområde nær rullebanen. Flyet, som var på vei til Honolulu, etterlot seg et vrakspillfelt som strakte seg over nesten 800 meter.

Motorfeil under etterforskning

Begge de svarte boksene ser ut til å være intakte og blir sendt til Washington for analyse, og tjenestemenn understreket at det ikke er noen kobling til nedstengningen av den amerikanske regjeringen.

Guvernør Andy Beshear i Kentucky erklærte unntakstilstand da UPS gjenopptok driften ved sitt knutepunkt i Worldport. Boeing og GE Aerospace bistår etterforskerne i det som nå er en av de dødeligste fraktflykrasjene i USAs nyere historie.