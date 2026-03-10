Etterforskerne gjennomsøker Jeffrey Epsteins tidligere ranch i New Mexico.

HQ

Etterforskere i New Mexico har begynt å gjennomsøke den tidligere ranchen til Jeffrey Epstein som en del av en ny etterforskning av påståtte seksuelle overgrep knyttet til eiendommen. Ifølge delstatsmyndighetene startet ransakingen mandag på den bortgjemte eiendommen kjent som Zorro Ranch.

Operasjonen følger en beslutning fra Raúl Torrez om å gjenåpne saken etter at ny informasjon kom frem i dokumenter som tidligere i år ble offentliggjort av det amerikanske justisdepartementet. Blant påstandene som er undersøkt, er en påstand om at Epstein skal ha beordret begravelsen av to utenlandske jenter i åsene i nærheten av ranchen. Myndighetene sier at etterforskningen vil følge alle spor og fortsette å støtte de overlevende.

Ranchen, som ligger rundt 50 kilometer sør for Santa Fe, var et sentralt sted i anklagene om at Epstein og hans medarbeidere misbrukte kvinner og jenter der. Eiendommen ble solgt i 2023 til forretningsmannen Don Huffines fra Texas, hvis representanter sier at de nåværende eierne samarbeider med etterforskerne og har gitt tilgang til eiendommen i forbindelse med søket.