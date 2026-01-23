Etterforskerne mener det er sannsynlig at et skinnebrudd gikk forut for den dødelige togulykken i Sør-Spania

HQ

Et brudd i skinnen oppsto sannsynligvis før høyhastighetstoget sporet av i Sør-Spania forrige helg, sa etterforskerne fredag, og ga dermed en tidlig pekepinn på en av Europas dødeligste togkatastrofer de siste årene.

Ulykken skjedde søndag i nærheten av Adamuz i Cordoba-provinsen, da et Iryo-høyhastighetstog sporet av og kolliderte med et møtende Renfe-tog. 45 mennesker omkom og flere titalls ble skadet.

CIAF er organet som etterforsker togulykker som den i Adamuz. // Shutterstock

Ifølge en foreløpig rapport fra CIAF, Spanias organ for etterforskning av jernbaneulykker, tyder mye på at skinnen brakk før Iryo-toget passerte over strekningen, noe som utløste avsporingen. Etterforskerne understreket at den nøyaktige årsaken til bruddet ennå ikke er fastslått, og at ingen muligheter er utelukket.

Ifølge rapporten fant inspektørene ensartede hakk på flere hjulspor på høyre side av Iryo-toget. Skadene er forenlige med at hjulene har truffet toppen av en skinne, og ser ut til å stemme overens med merkene som ble funnet på det ødelagte sporet.

CIAF legger til at lignende hjulskader ble oppdaget på andre tog som hadde passert gjennom det samme området før ulykken. Funnene er foreløpige og må bekreftes gjennom ytterligere tekniske analyser...