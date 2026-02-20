Fredag intensiveres etterforskningen av prins Andrew: Politiet ransaker kongelig herskapshus

HQ

Britisk politi gjennomsøkte fredag eiendommer knyttet til prins Andrew i forbindelse med etterforskningen av påstått embetsforsømmelse, dagen etter at arrestasjonen av ham sendte sjokkbølger gjennom monarkiet. Politiet gjennomførte ransakinger på Wood Farm på godset Sandringham og i hans tidligere bolig på godset Windsor.

Andrew, kong Karl IIIs yngre bror, ble pågrepet torsdag, mistenkt for å ha sendt konfidensielle regjeringsdokumenter til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein i sin tid som britisk handelsutsending. Han ble løslatt etter mer enn 10 timer i varetekt og er ikke siktet. Politiet opplyser at han fortsatt er under etterforskning.

Hennes Majestet Dronning Elizabeth og sønn prins Andrew // Shutterstock

Saken kommer etter at millioner av amerikanske dokumenter knyttet til Epstein ble frigitt, som angivelig viser at Andrew delte offisielle rapporter om investeringsmuligheter i utlandet. Andrew har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og har tidligere sagt at han angret på samarbeidet med Epstein.

I en offentlig uttalelse sa kong Charles at han hadde hørt om arrestasjonen med " dypeste bekymring" og understreket at " loven må gå sin gang". Forseelse i offentlig tjeneste er en alvorlig lovovertredelse i England og Wales og kan, hvis det blir bevist i retten, medføre en maksimumsstraff på livsvarig fengsel...