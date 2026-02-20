Fredag intensiveres etterforskningen av prins Andrew: Politiet ransaker kongelig herskapshus
Britisk politi gjennomsøkte fredag eiendommer knyttet til prins Andrew.
Britisk politi gjennomsøkte fredag eiendommer knyttet til prins Andrew i forbindelse med etterforskningen av påstått embetsforsømmelse, dagen etter at arrestasjonen av ham sendte sjokkbølger gjennom monarkiet. Politiet gjennomførte ransakinger på Wood Farm på godset Sandringham og i hans tidligere bolig på godset Windsor.
Andrew, kong Karl IIIs yngre bror, ble pågrepet torsdag, mistenkt for å ha sendt konfidensielle regjeringsdokumenter til den avdøde finansmannen Jeffrey Epstein i sin tid som britisk handelsutsending. Han ble løslatt etter mer enn 10 timer i varetekt og er ikke siktet. Politiet opplyser at han fortsatt er under etterforskning.
Saken kommer etter at millioner av amerikanske dokumenter knyttet til Epstein ble frigitt, som angivelig viser at Andrew delte offisielle rapporter om investeringsmuligheter i utlandet. Andrew har hele tiden nektet for å ha gjort noe galt, og har tidligere sagt at han angret på samarbeidet med Epstein.
I en offentlig uttalelse sa kong Charles at han hadde hørt om arrestasjonen med " dypeste bekymring" og understreket at " loven må gå sin gang". Forseelse i offentlig tjeneste er en alvorlig lovovertredelse i England og Wales og kan, hvis det blir bevist i retten, medføre en maksimumsstraff på livsvarig fengsel...