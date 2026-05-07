Etterretningskilder: Kreml utvider jakten på dissidenter i inn- og utland

Ifølge rapportene har Vladimir Putin og det russiske regimet intensivert arbeidet med å identifisere og arrestere opposisjonelle i landet. Nærmere bestemt de som anses å støtte Ukraina og motsette seg invasjonen som begynte for mer enn fire år siden.

Ifølge vestlige etterretningskilder har Kremls definisjon blitt noe utvidet og omfatter nå både russiske dissidenter og personer med utenlandsk bakgrunn og tilknytning til den ukrainske motstandsbevegelsen.

Flere tilfeller i Europa trekkes frem i rapporten, deriblant den kjente menneskerettighetsaktivisten Vladimir Osetjkin, som angivelig overlevde et attentatforsøk i Frankrike i fjor, der fire mistenkte fra Dagestan ble arrestert.

Lignende attentatplaner skal ha blitt avverget i andre land, som Polen og Tyskland.

Rapporten trekker også frem en russisk avhopper og tidligere pilot i landets forsvarsstyrker, som ble drept av mistenkte russiske agenter i Spania for to år siden. Kreml har foreløpig ikke kommentert opplysningene.