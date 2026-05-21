Etterspørselen etter Panini-klistremerker fra fotball-VM er langt større enn tilbudet, og hele samlingen kan koste over 1 500 euro

Hypen rundt VM 2026 merkes i den offisielle Panini-klistremerkekolleksjonen, som ble lansert for en måned siden, men som har overgått alle forventninger: Posene, til en verdi av 1,5 euro, med syv klistremerker hver, er utsolgt i mange butikker, og brukerne bestiller ofte hele esker. Det samme skjer med albumet, verdsatt til 5 euro: ifølge en studie av RTVE, er det nå praktisk talt umulig å finne albumet og klistremerkene, enten det er i fysiske butikker, tradisjonelle aviskiosker eller til og med på den offisielle nettsiden til Panini.

RTVE spurte en eier av en aviskiosk i Madrid, og hun forklarte at "folk kommer inn desperate og ber om hele esker med klistremerkepakker, og vi har ingenting." Hun forteller at hun får mer enn 300 henvendelser om dagen, og at hun derfor iverksetter rasjonering: "Jeg prioriterer barn fremfor voksne og selger bare to pakker per kunde."

Trenden med VM-klistremerker er ikke ny, men den merkes spesielt godt i Spania, som er en av favorittene til VM i år. Men det merkes også i andre land (albumet selges i 130 land): "Klistremerke-manien er den samme; det er en situasjon som har overveldet oss", innrømmet en leder fra Panini Spania spurt av RTVE.

Hvor mye vil det koste å fullføre VM 2026-klistremerke-samlingen?

I år, med flere lag (48 i stedet for de vanlige 32), er samlingen større: albumet har 112 sider og 980 klistremerker, inkludert 68 spesielle klistremerker. Med et album som koster 5 euro og en pakke med syv klistremerker som koster 1,5 euro, og ved hjelp av en algoritme for å beregne duplikater, anslår RTVE at det vil ta mellom 1000 og 1500 poser å finne alle klistremerkene, altså over 1500 euro.

Samlere oppfordres selvfølgelig til å bytte duplikater, men med albumets enorme størrelse vil det likevel koste mye penger ... noe som vil gjøre dem til verdifulle samleobjekter i fremtiden.