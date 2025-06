EU advarer mot en mulig stengning av Hormuzstredet

HQ

Siste nytt om Israel og Iran . EUs sjefsdiplomat har advart om at ethvert tiltak fra Irans side for å stenge Hormuzstredet vil utgjøre en betydelig fare og forstyrre den globale energiforsyningen.



Potensialet for gjengjeldelse og en opptrapping av konflikten er fortsatt en viktig bekymring blant internasjonale ledere. Dette stredet er avgjørende for en betydelig del av verdens olje- og gassstrøm, og transporterer rundt en femtedel av verdens totale oljeforbruk.



"Bekymringene for gjengjeldelse og en eskalering av krigen er enorme, og spesielt Irans stenging av Hormuzstredet er noe som vil være ekstremt farlig og ikke bra for noen," sa Kaja Kallas til journalister i forkant av et møte med EUs utenriksministre.