EU advarer USA mot å øke tollsatsene etter høyesterettsavgjørelse: "En avtale er en avtale"

EU-kommisjonen har krevd at USA respekterer vilkårene i fjorårets handelsavtale mellom EU og USA etter at USAs høyesterett underkjente president Donald Trumps globale tollsatser, noe som fikk ham til å innføre nye globale tollsatser.

Etter høyesterettsdommen innførte Trump midlertidige importtariffer på 10 %, og senere økte han dem til 15 %. Brussel svarte med uvanlig sterke ord, og sa at Washington må gi "full klarhet" om sine neste skritt og advarte om at den nåværende situasjonen undergraver det "rettferdige, balanserte og gjensidig fordelaktige" handelsforholdet som begge parter har blitt enige om. "En avtale er en avtale", sa Kommisjonen.

Maros Sefcovic og Ursula von der Leyen // Shutterstock

I henhold til 2025-avtalen var de fleste EU-varer som kom inn i USA, underlagt et tolltak på 15 %, mens enkelte sektorer, som fly og reservedeler, hadde nulltollbehandling. Til gjengjeld reduserte EU tollen på en rekke amerikanske produkter og skrinla planene om gjengjeldelsestiltak. Det er fortsatt uklart om de nye amerikanske tollsatsene overstyrer disse vilkårene, eller om de kan komme i tillegg til de eksisterende tollsatsene for mest begunstigede nasjon.

Kommisjonen advarte om at uforutsigbare tollendringer risikerer å forstyrre de globale markedene og svekke næringslivets tillit. EUs handelskommissær Maros Sefcovic har allerede diskutert saken med høytstående amerikanske handelsmyndigheter, ettersom Brussel ønsker forsikringer om at europeiske eksportører ikke vil møte ytterligere hindringer utover det som tidligere er avtalt...