EU anbefaler en vitenskapelig tilnærming for å håndtere overbefolkningen av vilt i Cabañeros

HQ

EU anbefaler en vitenskapelig tilnærming for å håndtere overpopulasjonen av hjortevilt som har vært et vedvarende problem i den populære nasjonalparken Cabañeros, sentralt i Spania. Ifølge elDiario har Europaparlamentets petisjonskomité publisert en rapport som krever aktiv forvaltning og bestandskontroll for å få bukt med den økologiske ubalansen som forårsakes av for mange hovdyr, spesielt hjort.

Jaktproblematikken har alltid vært understreket, men EU-rapporten er ikke juridisk bindende. Kommersiell jakt og sportsjakt ble forbudt i landets nasjonalparker for seks år siden, men det er mulig å jakte for å oppnå balanse i bestandene hvis det foreligger en godkjent plan på både statlig og regionalt nivå.

Mens private grunneiere ønsker det europeiske forslaget velkommen, påpeker regionale myndigheter at det allerede finnes verktøy og tiltak på plass. De førstnevnte sier imidlertid at mangelen på effektive avtaler har hindret dem i å bekjempe overbefolkningen. Castilla-La Manchas regjering forklarer at grunneiere allerede kan legge fram forvaltningsplaner for hjortevilt under det nåværende rammeverket.