EU åpner en finansieringskanal for å støtte tilgang til abort i hele unionen

EU-kommisjonen har bekreftet at EUs medlemsland kan bruke eksisterende sosiale fond til å hjelpe kvinner med å få tilgang til trygge aborttjenester, blant annet til å dekke reisekostnader for dem som kommer fra land med tilnærmet totalforbud, som Malta og Polen.

Avgjørelsen kommer etter kampanjen "Min stemme, mitt valg", som samlet inn mer enn 1,2 millioner underskrifter og fikk støtte fra et flertall av EU-parlamentarikerne. Likestillingskommissær Hadja Lahbib beskrev avgjørelsen som "banebrytende", og hevdet at den kan bidra til å redusere de anslagsvis 500 000 utrygge abortene som finner sted i Europa hvert år.

Mange kalte dette en politisk forpliktelse til kvinners rettigheter på tvers av de 27 medlemslandene. Noen kritikere, deriblant Polens konservative juridiske gruppe Ordo Iuris, hevder imidlertid at tiltaket griper inn i nasjonal myndighet over helsepolitikken...