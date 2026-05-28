EU avviser russisk forsøk på å foreslå en europeisk forhandler i Ukraina-samtalene

Spekulasjonene om kommende strategiske samtaler mellom Russland og Ukraina gjennom en europeisk mekler fortsetter å øke, men nå vet vi at Russland ikke vil få verken velge eller påvirke valget av denne mekleren.

Som Reuters bekrefter, var utenriksministrene fra EU-landene nylig samlet på Kypros, og de bekreftet at Russland ikke vil få foreslå valget av en EU-representant i disse samtalene.

Tidligere denne måneden foreslo Russlands president Vladimir Putin at den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder, som har beskrevet Putin som en "personlig venn", skulle lede de kommende samtalene, men dette har blitt avvist.

"Jeg synes det er en felle som Russland vil at vi skal gå i, at vi diskuterer hvem som skal snakke med dem, og at de allerede velger hvem som er egnet og hvem som ikke er det. La oss ikke gå i den fellen. Forhandlinger er alltid en laginnsats. Derfor er innholdet mye viktigere enn hvem, sier Europas utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas.

Det ble også uttalt at EU-landene vil bestemme seg for en felles vei fremover før forhandlingene kan begynne, inkludert valg av en representant.