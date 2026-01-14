EU bevilger penger til Ukraina: 30 milliarder euro til budsjett og 60 milliarder euro til militæret

HQ

EU planlegger å dele sin nylig godkjente støttepakke på 90 milliarder euro til Ukraina mellom økonomisk stabilitet og militære behov, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen onsdag.

Rundt 30 milliarder euro vil gå til å støtte Ukrainas statsbudsjett, mens de resterende 60 milliardene euro vil bli brukt til å styrke landets militære kapasitet.

"Dette er et neste skritt i byggingen av et sterkere og mer stabilt Ukraina," sa von der Leyen til journalister i Brussel da hun presenterte planen. Hun sa at mesteparten av de militære midlene vil bli brukt på utstyr fra EU- og EFTA-land, noe som vil styrke både Ukrainas forsvar og Europas egen forsvarsindustri.