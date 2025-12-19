EU-domstolen sår tvil om Danmarks "ghettolov"

HQ

EU-domstolen har slått fast at Danmarks omstridte såkalte "ghettolov" kan være i strid med EUs regler om raselikhet, noe som har skapt håp blant innbyggere og aktivister om at loven kan bli omgjort.

Loven, som ble innført i 2018, gir myndighetene mulighet til å rive eller selge sosialboliger i områder som betegnes som "parallellsamfunn", der minst halvparten av beboerne er klassifisert som å ha en "ikke-vestlig" bakgrunn og der sosioøkonomiske indikatorer som arbeidsledighet eller kriminalitet er høye.

EU-domstolens avgjørelse: Saken vil bli studert nøye

I dommen sier EU-domstolen at loven kan føre til forskjellsbehandling og en høyere risiko for utkastelse for beboerne sammenlignet med personer som bor i lignende områder med lavere innvandringsnivå. Selv om domstolen ikke erklærte loven direkte ulovlig, sa den at danske domstoler nå må vurdere om den fører til diskriminering på grunn av etnisk opprinnelse.

Beboere fra de berørte bydelene, deriblant Mjølnerparken i København, hilste avgjørelsen velkommen og sa at de var sikre på å vinne saken i danske domstoler. Mer enn 1000 mennesker har blitt tvunget til å flytte på grunn av denne politikken, og husleiene har steget kraftig. Danmarks sosialdepartement sa at saken vil nå gå tilbake til Østre Landsret, og at de vil studere EU-domstolens avgjørelse nøye.