EU endrer reglene for reiser med kjæledyr fra 22. april: Liste over berørte dyr og krav

EU vil innføre nye regler for reiser med kjæledyr innenfor sine grenser fra 22. april 2026, etter at Europakommisjonen har godkjent en delegert forordning. Det oppdaterte rammeverket gjelder ikke-kommersielle reiser, for eksempel ferier eller familieforflytninger, og har som mål å styrke sykdomsforebyggingen og samtidig forenkle prosedyrene for kjæledyrseiere i hele unionen.

Forordningen berører hovedsakelig hunder, katter, ildere og fugler. For hunder og katter forblir de fleste eksisterende kravene uendret, inkludert obligatorisk identifikasjon via mikrochip (tatoveringer godtas fortsatt hvis de er påført før 3. juli 2011) og oppdatert rabiesvaksinasjon. Enkelte land vil fortsatt kreve at hunder må gjennomgå behandling mot parasitten Echinococcus multilocularis, og dyrene må reise med gyldig helsedokumentasjon, for eksempel EUs kjæledyrpass.

De viktigste endringene gjelder kjæledyrsfugler, med en ny grense på fem fugler per reise og strengere identifikasjons- og helsekontroller. Reglene innebærer også strengere tiltak for å forebygge fugleinfluensa, noe som potensielt kan omfatte isolasjonsperioder, ytterligere helsekontroller og vaksinering der det er nødvendig. Kommisjonen sa at dokumenter og identifikasjoner som er utstedt før 22. april, fortsatt vil være gyldige, og at tidligere regelverk vil bli opphevet for å fullføre oppdateringen av EUs regler for reiser med kjæledyr...