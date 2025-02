EU er klar til å handle raskt for å lette reglene for forsvarsutgifter

HQ

Europakommisjonen forbereder seg på å fremskynde forslag som vil lempe på budsjettbegrensningene for forsvarsutgifter, som svar på økende sikkerhetsbekymringer og press fra USA.

EU-kommissær Valdis Dombrovskis understreket i et møte med finansministrene at saken haster, og sa at det er nødvendig med justeringer for å sikre at medlemslandene kan investere tilstrekkelig i sine militære kapasiteter.

Dette kommer i kjølvannet av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyens nylige forslag om å unnta forsvarsutgifter fra EUs budsjettrammer, og trekker paralleller til tidligere unntak som ble gjort under covid-19-pandemien.

Mens noen europeiske regjeringer fortsatt er skeptiske, har Polen, som for tiden har det roterende formannskapet i EU, tatt til orde for en bredere tolkning av forsvarsinvesteringer enn tradisjonelt militært utstyr. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt EU kan implementere disse endringene, og om alle medlemslandene vil slutte seg til den nye tilnærmingen.