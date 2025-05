EU fordømmer vedvarende cyberspionasje mot Tsjekkia

HQ

Siste nytt om Tsjekkia og Kina . Onsdag uttrykte EU sin støtte til Tsjekkia etter et cyberangrep rettet mot landets utenriksdepartement, som Praha tilskriver kinesiske aktører.

EU-tjenestemenn fordømte angrepet, advarte om at slike handlinger undergraver internasjonale cybernormer og antydet mulige mottiltak i fremtiden. Brussel understreket at myndighetene må forhindre at infrastrukturen deres blir utnyttet til fiendtlige operasjoner.