EU foreslår å bruke 5G-nettverk til å oppdage droner

EU-kommisjonen la onsdag frem en ny handlingsplan for å motvirke de økende sikkerhetstruslene som droner utgjør, og foreslår kraftig bruk av 5G-nettverk for å forbedre deteksjonskapasiteten. De siste årene har EUs medlemsland stått overfor økende utfordringer, inkludert fiendtlige overflygninger, brudd på luftrommet, forstyrrelser på flyplasser og risiko for kritisk infrastruktur, ytre grenser og offentlige rom.

Planen fokuserer på den sivile dimensjonen ved den indre sikkerheten, samtidig som den styrker Europas forsvarsberedskap. Brussel hevder at 5G-nettverk tilbyr presis sporing av flygende objekter i sanntid, noe som er avgjørende for å oppdage, identifisere og motvirke ondsinnede droner, inkludert de stadig mer vanlige dronesvermene. Som RTVE rapporterte, vil Kommisjonen lansere en utlysning for å innhente interessetilkendegivelser for å støtte rask utrulling og live 5G-basert deteksjonstesting i samarbeid med medlemslandene og industrien.

Selv om ansvaret for tiltak mot droner først og fremst ligger hos nasjonale myndigheter, sier EU at de kan tilføre merverdi gjennom koordinering, innovasjon og industrisamarbeid. Blant de foreslåtte tiltakene er utvikling av felles systemer for luftromsovervåking, AI-drevne multisensorteknologier for deteksjon, årlige EU-øvelser i stor skala, felles innkjøp av systemer for dronebekjempelse og mulig opprettelse av hurtigresponsgrupper. Kommisjonen planlegger også å oppdatere regelverket for sivile droner og innføre et "EU trusted drone"-merke for å forbedre sikkerhetsstandardene i hele unionen...