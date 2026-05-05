EU forsøker aktivt å presse Armenia bort fra Russland, melder La Vanguardia fra Brussel. EU avholdt det som har blitt definert som et "historisk første bilaterale toppmøte" med det asiatiske landet, der det ble undertegnet en konnektivitetserklæring og territoriet ble identifisert som "en strategisk bro mellom Europa, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia".

Det pro-europeiske skiftet i Armenia er i ferd med å bli et betydelig politisk og geopolitisk problem. På den ene siden har statsminister Nikol Pashinyan bedt om EU-medlemskap, noe som har gjort Moskva rasende. På den andre siden er Armenia fortsatt sterkt økonomisk avhengig av Russland, landet er fortsatt med i EEU (Den eurasiske økonomiske union) og er fortsatt vertskap for en russisk militærbase.

For å kompensere for det sistnevnte planlegger EU å støtte tilnærmingen med en økonomisk innsprøytning, sikkerhetstjenester og strategiske investeringer. Ifølge rapporten lover Brussel 270 millioner euro over fire år, men forventer å mobilisere 2,5 milliarder euro i private midler, sammen med godkjenningen av et sivilt oppdrag som skal hjelpe Armenia med å håndtere trusler, spesielt de russiske.

Toppmøtet og nyheten kommer etter at USA tidlig i 2026 inngikk en sivil atomavtale med Armenia, og bare dager etter at Zelenskyj beskyldte Israel for å legitimere russisk plyndring.