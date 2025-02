EU forsvarer Den internasjonale straffedomstolen midt i Trumps sanksjoner

HQ

Den europeiske union har sterkt kritisert sanksjonene som USAs president Donald Trump har innført mot Den internasjonale straffedomstolen (ICC), og understreker at domstolen må få lov til å fortsette sin globale kamp mot straffrihet.

ICC, som har sitt hovedsete i Haag, har allerede kommet med en sterk uttalelse der den bekrefter sitt engasjement for rettferdighet, særlig for ofrene for grusomheter verden over. Og nå har både EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Det europeiske råds president António Costa understreket ICCs viktige rolle når det gjelder å stille gjerningsmennene bak verdens verste forbrytelser til ansvar, og advart mot at slike sanksjoner truer domstolens viktige arbeid.

Med den pågående etterforskningen av løslatelsen av en libysk krigsforbryter av Italias regjering, samt de kontroversielle arrestordrene mot israelske ledere, fortsetter EU å støtte ICCs oppgave med å sikre rettferdighet og respekt for internasjonal lov. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.