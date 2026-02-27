EU fremskynder Mercosur-handelsavtale til tross for fransk motstand

HQ

EU vil midlertidig iverksette sin lenge fremforhandlede frihandelsavtale med den søramerikanske blokken Mercosur, har Europakommisjonens president Ursula von der Leyen kunngjort. Avtalen, som omfatter Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay, er EUs største handelsavtale noensinne når det gjelder tollreduksjoner, og fjerner rundt 4 milliarder euro (4,7 milliarder dollar) i toll på EU-eksport.

Noen land, deriblant Tyskland og Spania, hevder at avtalen er avgjørende for å motvirke USAs tollsatser og redusere avhengigheten av Kina når det gjelder strategiske mineraler. Motstanderne, med Frankrike i spissen, hevder at avtalen truer det innenlandske landbruket ved å tillate økt import av billig storfekjøtt, sukker og fjørfe, noe som har utløst gjentatte protester fra bønder...

Som von der Leyen uttaler på sosiale medier:

I januar ga Det europeiske råd Kommisjonen fullmakt til å anvende avtalen midlertidig fra og med den første ratifiseringen i et Mercosur-land. I løpet av de siste ukene har jeg diskutert dette intensivt med medlemsstatene og Europaparlamentet. På dette grunnlaget vil Kommisjonen nå gå videre med den midlertidige anvendelsen.