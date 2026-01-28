EU godkjenner spansk støtte på 3,1 milliarder euro til høyeffektiv kraftproduksjon

HQ

EU-kommisjonen har godkjent et spansk støtteprogram på 3,1 milliarder euro for å fremme strømproduksjon fra høyeffektive kraftverk.

Ifølge Reuters er ordningen rettet mot nye eller betydelig oppgraderte kraftvarmeprosjekter som bruker naturgass, flytende biobrensel, biogass og fast biomasse, med vekt på bærekraft og innovasjon. Naturgassanlegg må ha utstyr som gjør det mulig å bruke minst 10 % fornybart hydrogen for å redusere avhengigheten av fossilt brensel.

Dette initiativet er i tråd med EUs bredere klimamål, som blant annet innebærer å redusere netto klimagassutslipp med 55 % innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2050. Det spanske programmet vil vare i ti år og tilby økonomisk støtte til kraftvarmeoperatører gjennom godtgjørelsespremier som skal kompensere for både investerings- og driftskostnader, og som vil bli beregnet på nytt hvert kvartal...