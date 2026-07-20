EU ilegger Google bøter for å ha hemmet konkurransen og pålegger selskapet store bøter

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I åtte år har Google vært i en tvist med EU om forhåndsinstallerte søkemotorer og nettlesere på Android, der både Google og Chrome var pålagt fra starten av. Saken har gått frem og tilbake, og nå melder Dagens PS at en endelig og avgjørende kjennelse er avsagt, med Google på tapersiden.

Som følge av dette har Google blitt ilagt en svimlende bot på 4,125 milliarder euro for angivelig å ha hemmet konkurransen og den teknologiske utviklingen i Europa ved effektivt å gjøre det umulig å tilby alternativer, selv om det finnes flere som, i hvert fall på enkelte områder, er bedre enn det Google har å tilby.

Det faktum at dette nå endelig er fastslått som en presedens, betyr at EU har større muligheter til å gripe inn når teknologigiganter favoriserer seg selv på bekostning av brukerne. Det forventes også å føre til lavere priser, ettersom alternativene nå kan konkurrere om forbrukernes gunst.

Dette er for øvrig andre gang på kort tid at Google har blitt ilagt massive bøter i EU. Forrige gang gjaldt det at selskapet hadde hemmet konkurransen ved å favorisere sin egen pris sammenligningstjeneste når folk søkte etter lave priser på nettet.